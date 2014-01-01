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Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI артикул 18201 FEBI в Алматы

18201 FEBI Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18201
Наименование Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI
Толщина [мм] 16
Внутренний диаметр 142
Наружный диаметр [мм] 170
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки Задний мост, внутри
Вес [кг] 0,28
Запчасть сальник Скания ступицы (142x170x16) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18201. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120313, 18201, 1740992, 1409889, 2220000620, 12020496B, 4130224100. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Скания ступицы (142x170x16) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI производителя FEBI с артикулом 18201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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