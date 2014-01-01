Наружный диаметр [мм] 170 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Задний мост, внутри Вес [кг] 0,28

Запчасть сальник Скания ступицы (142x170x16) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18201. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120313, 18201, 1740992, 1409889, 2220000620, 12020496B, 4130224100. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Скания ступицы (142x170x16) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.