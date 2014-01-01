|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18201
|Наименование
|Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI
|Толщина [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|142
|Наружный диаметр [мм]
|170
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|Задний мост, внутри
|Вес [кг]
|0,28
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник SCANIA ступицы (142x170x16) FEBI производителя FEBI с артикулом 18201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита