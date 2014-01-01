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Сальник SCANIA ступицы задней внешний 75x100x14 касетный артикул 18200 FEBI в Алматы

18200 FEBI Сальник SCANIA ступицы задней внешний 75x100x14 касетный
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18200
Наименование Сальник SCANIA ступицы задней внешний 75x100x14 касетный
Толщина [мм] 14
Внутренний диаметр 75
Наружный диаметр [мм] 100
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки Задняя ось двусторонне, внешний
Вес [кг] 0,078
Запчасть Сальник Скания ступицы задней внешний 75x100x14 касетный представлена по производителю FEBI с артикулом 18200. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200, 1313719, 33352, 12017173B, 117203, 222610, 12017173. сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник SCANIA ступицы задней внешний 75x100x14 касетный производителя FEBI с артикулом 18200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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