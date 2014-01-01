Наружный диаметр [мм] 100 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Задняя ось двусторонне, внешний Вес [кг] 0,078

Запчасть Сальник Скания ступицы задней внешний 75x100x14 касетный представлена по производителю FEBI с артикулом 18200. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200, 1313719, 33352, 12017173B, 117203, 222610, 12017173. сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.