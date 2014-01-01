Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18192 Наименование Р/к тормозного вала SAF Вес [кг] 1,459

Запчасть р/к тормозного вала САФ представлена по производителю FEBI с артикулом 18192. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX020120, 18192, 343436220, 3434362200, 075511, 017847, 0302021842S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозного вала САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.