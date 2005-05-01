|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18191
|Наименование
|Подшипник ступицы PEUGEOT 106,206,306 CITROEN C2,C3 передней комплект FEBI
|Ширина [мм]
|33
|Внутренний диаметр
|37
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,64
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с гайкой хвостовика моста
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C2 (JM_)
1.4
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.4 16V
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.6 HDi
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.4 HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 HDi eco 70
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.4 HDi eco 70
2007.03 - Выпускается
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