Наружный диаметр [мм] 72 Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 0,64 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста

Запчасть подшипник ступицы PEUGEOT 106 206 306 CITROEN C2 C3 передней комплект Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18191. У данной детали есть аналоги с номерами: 18191 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы PEUGEOT 106 206 306 CITROEN C2 C3 передней комплект Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.