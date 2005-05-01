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Подшипник ступицы PEUGEOT 106,206,306 CITROEN C2,C3 передней комплект FEBI артикул 18191 FEBI в Алматы

18191 FEBI Подшипник ступицы PEUGEOT 106,206,306 CITROEN C2,C3 передней комплект FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18191
Наименование Подшипник ступицы PEUGEOT 106,206,306 CITROEN C2,C3 передней комплект FEBI
Ширина [мм] 33
Внутренний диаметр 37
Наружный диаметр [мм] 72
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,64
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста
Запчасть подшипник ступицы PEUGEOT 106 206 306 CITROEN C2 C3 передней комплект Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18191. У данной детали есть аналоги с номерами: 18191 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы PEUGEOT 106 206 306 CITROEN C2 C3 передней комплект Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C2 (JM_) 1.4 2005.09 - 2009.12
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 2005.09 - 2009.12
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi 2005.09 - 2009.12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 2005.05 - Выпускается
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.4 HDi eco 70 2007.03 - Выпускается

Если хотите купить Подшипник ступицы PEUGEOT 106,206,306 CITROEN C2,C3 передней комплект FEBI производителя FEBI с артикулом 18191 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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