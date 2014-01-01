|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18183
|Наименование
|18183F_сайлентблок продол. рычага!\ Honda Civic 91-95/Concerto,Rover 200/400 89-95
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост слева, спереди, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,633
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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