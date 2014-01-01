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Сальник распредвала FORD Mondeo (92-96) передний (42х53х7) FEBI артикул 18170 FEBI в Алматы

18170 FEBI Сальник распредвала FORD Mondeo (92-96) передний (42х53х7) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18170
Наименование Сальник распредвала FORD Mondeo (92-96) передний (42х53х7) FEBI
Толщина [мм] 7
Внутренний диаметр 42
Наружный диаметр [мм] 53
Сторона установки передняя сторона
Вес [кг] 0,142

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник распредвала FORD Mondeo (92-96) передний (42х53х7) FEBI производителя FEBI с артикулом 18170 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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