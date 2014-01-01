|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18160
|Наименование
|18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82>
|Длина [мм]
|65
|Размер наружной резьбы
|M10
|Качество / класс
|10.9
|Вес [кг]
|0,094
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82> производителя FEBI с артикулом 18160 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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