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18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82> артикул 18160 FEBI в Алматы

18160 FEBI 18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18160
Наименование 18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82>
Длина [мм] 65
Размер наружной резьбы M10
Качество / класс 10.9
Вес [кг] 0,094

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18160F_болт коленвала!\ Audi 100/80/A4/A6 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 82> производителя FEBI с артикулом 18160 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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