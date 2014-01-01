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Сальник 100х140/166х16/22 DAF ступицы передней (с кольцом АБС) артикул 18151 FEBI в Алматы

18151 FEBI Сальник 100х140/166х16/22 DAF ступицы передней (с кольцом АБС)
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18151
Наименование Сальник 100х140/166х16/22 DAF ступицы передней (с кольцом АБС)
Толщина [мм] 16, 22
Внутренний диаметр 100
Наружный диаметр [мм] 140, 166
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки передняя ось, двусторонне, внутри
Вес [кг] 0,3
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Если вы хотите купить сальник 100х140/166х16/22 Даф ступицы передней (с кольцом АБС), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18151. У данной детали есть аналоги с номерами: 01026332, 01026332B, 050222, 1278423, 1334961, 400412, 520102. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 100х140/166х16/22 DAF ступицы передней (с кольцом АБС) производителя FEBI с артикулом 18151 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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