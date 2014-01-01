Наружный диаметр [мм] 140, 166 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки передняя ось, двусторонне, внутри Вес [кг] 0,3 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

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