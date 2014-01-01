|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18151
|Наименование
|Сальник 100х140/166х16/22 DAF ступицы передней (с кольцом АБС)
|Толщина [мм]
|16, 22
|Внутренний диаметр
|100
|Наружный диаметр [мм]
|140, 166
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне, внутри
|Вес [кг]
|0,3
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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