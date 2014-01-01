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18130F_опора шаровая к-кт!\ Ford Focus all 98> артикул 18130 FEBI в Алматы

18130 FEBI 18130F_опора шаровая к-кт!\ Ford Focus all 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18130
Наименование 18130F_опора шаровая к-кт!\ Ford Focus all 98>
Размер конуса [мм] 16,5, 11
Диаметр точек крепления [мм] 10,7
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,450
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18130F_опора шаровая к-кт!\ Ford Focus all 98> производителя FEBI с артикулом 18130 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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