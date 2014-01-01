Вес [кг] 0,406 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с консистентной смазкой, с шаровым пальцем Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с болтом

Запчасть ремонтный комплект реактивной тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 18108. У данной детали есть аналоги с номерами: 020535, 0603009071S, 18108, 19596, 1959601, 296046, 3090015. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремонтный комплект реактивной тяги, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.