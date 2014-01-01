|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18108
|Наименование
|Ремонтный комплект реактивной тяги
|Толщина [мм]
|60
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|0,406
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с консистентной смазкой, с шаровым пальцем
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с болтом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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