|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18106
|Наименование
|Подшипник ступицы колеса
|Ширина [мм]
|57
|Внутренний диаметр
|70
|Наружный диаметр [мм]
|130
|DIN / ISO
|33233
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|внутри
|Вес [кг]
|2,87
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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