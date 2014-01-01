|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18096
|Наименование
|Сальник 145x170x14,5/18мм Скания зад. ступицы 1363673
|Толщина [мм]
|14,5, 18
|Внутренний диаметр
|145
|Наружный диаметр [мм]
|170
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, внутри
|Вес [кг]
|0,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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