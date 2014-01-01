Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18087 Наименование крышка бака топливного Размер наружной резьбы M64 Вес [кг] 0,13

Запчасть крышка бака топливного представлена по производителю FEBI с артикулом 18087. У данной детали есть аналоги с номерами: 18087, 1478450, 041391, 070203001700, 111135, 111143, 111143OE. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка бака топливного на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.