Количество присоединений 2 Вес [кг] 0,082

Запчасть датчик заднего хода МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 18078. У данной детали есть аналоги с номерами: 18078, 81255050739, N2255030038, 0015457714, 8123690, 23000135, 42047142. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик заднего хода МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.