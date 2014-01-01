|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18075
|Наименование
|18075F_втулка стабилизатора переднего! (р), 2x\ MB Vito all 96>
|Длина [мм]
|53
|Ширина [мм]
|45
|Толщина [мм]
|53
|Внутренний диаметр
|24
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,071
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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