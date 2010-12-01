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18074F_сайлентблок рычага зад.!\ MB W168 all 97> артикул 18074 FEBI в Алматы

18074 FEBI 18074F_сайлентблок рычага зад.!\ MB W168 all 97>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18074
Наименование 18074F_сайлентблок рычага зад.!\ MB W168 all 97>
Толщина [мм] 71
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 48, 41
Сторона установки передний мост, сзади
Вес [кг] 0,189

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2010.12 - 2012.06

Если хотите купить 18074F_сайлентблок рычага зад.!\ MB W168 all 97> производителя FEBI с артикулом 18074 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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