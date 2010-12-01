|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18073
|Наименование
|18073F_сайлентблок рычага пер.!\ MB W168 all 97>
|Толщина [мм]
|52
|Внутренний диаметр
|13
|Наружный диаметр [мм]
|72, 61
|Сторона установки
|передний мост, спереди
|Вес [кг]
|0,159
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 160 (169.031, 169.331)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 180 (169.032, 169.332)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 200 TURBO (169.034, 169.334)
2010.12 - 2012.06
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