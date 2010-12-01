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18073F_сайлентблок рычага пер.!\ MB W168 all 97> артикул 18073 FEBI в Алматы

18073 FEBI 18073F_сайлентблок рычага пер.!\ MB W168 all 97>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18073
Наименование 18073F_сайлентблок рычага пер.!\ MB W168 all 97>
Толщина [мм] 52
Внутренний диаметр 13
Наружный диаметр [мм] 72, 61
Сторона установки передний мост, спереди
Вес [кг] 0,159
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2010.12 - 2012.06

Если хотите купить 18073F_сайлентблок рычага пер.!\ MB W168 all 97> производителя FEBI с артикулом 18073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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