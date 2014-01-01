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Амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия артикул 18071 FEBI в Алматы

18071 FEBI Амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18071
Наименование Амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия
Длина [мм] 106,5, 86,5
Выталкивающая сила [N] 300
Сторона установки с обеих сторон
Высота подъема [мм] 20
Вес [кг] 0,05
Если вы хотите купить амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия, просто позвоните нам! Применяется на Скания 4 серии, 94, 114, 124, 144, 164. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18071. У данной детали есть аналоги с номерами: 040142, 12013900A, 122135, 1369553, 300088, 53318, PM1369553. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия производителя FEBI с артикулом 18071 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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