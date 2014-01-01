|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18071
|Наименование
|Амортизатор воздухозаборника Скания 4 серия
|Длина [мм]
|106,5, 86,5
|Выталкивающая сила [N]
|300
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Высота подъема [мм]
|20
|Вес [кг]
|0,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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