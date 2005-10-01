Наружный диаметр [мм] 60 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Сторона установки с обеих сторон Вес [кг] 0,002

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