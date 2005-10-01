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Сальник 15195 FEBI артикул 15195 FEBI в Алматы

15195 FEBI Сальник 15195 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 15195
Наименование Сальник 15195 FEBI
Толщина [мм] 8
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 60
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Сторона установки с обеих сторон
Вес [кг] 0,002
Запчасть сальник 15195 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15195. У данной детали есть аналоги с номерами: 15195 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 15195 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить Сальник 15195 FEBI производителя FEBI с артикулом 15195 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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