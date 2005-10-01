|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|15195
|Наименование
|Сальник 15195 FEBI
|Толщина [мм]
|8
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|60
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,002
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
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