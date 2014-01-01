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Клапан перепускной ТНВД M14*1.5 MAN 15193, Febi артикул 15193 FEBI в Алматы

15193 FEBI Клапан перепускной ТНВД M14*1.5 MAN 15193, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 15193
Наименование Клапан перепускной ТНВД M14*1.5 MAN 15193, Febi
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Вид эксплуатации механический
Тип клапана Перепускной клапан
Использование давления для открывания (бар) 1,8
Вес [кг] 0,045
Запчасть клапан перепускной ТНВД M14*1.5 МАН 15193 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15193. У данной детали есть аналоги с номерами: 15193, ZX240042, 046468047, 15193, 021375, 90816929683, N1011000360. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан перепускной ТНВД M14*1.5 МАН 15193 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан перепускной ТНВД M14*1.5 MAN 15193, Febi производителя FEBI с артикулом 15193 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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