Тип клапана Перепускной клапан Использование давления для открывания (бар) 1,8 Вес [кг] 0,045

Запчасть клапан перепускной ТНВД M14*1.5 МАН 15193 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15193. У данной детали есть аналоги с номерами: 15193, ZX240042, 046468047, 15193, 021375, 90816929683, N1011000360. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан перепускной ТНВД M14*1.5 МАН 15193 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.