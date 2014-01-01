|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|15193
|Наименование
|Клапан перепускной ТНВД M14*1.5 MAN 15193, Febi
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Вид эксплуатации
|механический
|Тип клапана
|Перепускной клапан
|Использование давления для открывания (бар)
|1,8
|Вес [кг]
|0,045
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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