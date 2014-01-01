|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|15169
|Наименование
|15169F_тяга рулевая!\ Nissan Primera/Sunny 90-98
|Длина [мм]
|290
|Наружный диаметр [мм]
|37
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1, M12 x 1,25
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,500
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 15169F_тяга рулевая!\ Nissan Primera/Sunny 90-98 производителя FEBI с артикулом 15169 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита