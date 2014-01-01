Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Цвет красный / коричневый Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 8,290 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная L-875mm представлена по производителю FEBI с артикулом 15140. У данной детали есть аналоги с номерами: 01015140, 01015140B, 0292766, 03204000A, 0350984, 050200803350, 050229. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L-875mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.