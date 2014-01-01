Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Цвет красный / коричневый Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 9,430 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть рулевая тяга Ивеко-Magirus представлена по производителю FEBI с артикулом 15135. У данной детали есть аналоги с номерами: 15135, 98446354, 050200803340, 1998901, 1998902, 51460000, 954138. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевая тяга Ивеко-Magirus на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.