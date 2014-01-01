Тип тормоза Дисковой тормозной механизм Вес [кг] 0,015

Запчасть датчик износа тормозных колодок Мерседес L=340 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15134. У данной детали есть аналоги с номерами: 15134, UAI108, 362152, 960976, FAI108, 81508110004, 68320892. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа тормозных колодок Мерседес L=340 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.