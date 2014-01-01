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Датчик износа тормозных колодок MERCEDES L=340 FEBI артикул 15134 FEBI в Алматы

15134 FEBI Датчик износа тормозных колодок MERCEDES L=340 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 15134
Наименование Датчик износа тормозных колодок MERCEDES L=340 FEBI
Длина [мм] 340
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Вес [кг] 0,015
Запчасть датчик износа тормозных колодок Мерседес L=340 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15134. У данной детали есть аналоги с номерами: 15134, UAI108, 362152, 960976, FAI108, 81508110004, 68320892. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа тормозных колодок Мерседес L=340 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик износа тормозных колодок MERCEDES L=340 FEBI производителя FEBI с артикулом 15134 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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