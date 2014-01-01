Материал Серый чугун Число зубцов 23 Число крыльев 7 Вес [кг] 4,17 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шестерней Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной (z=23) Ивеко Евротех/Траккер Truck дв. 8460/8469.21/41 Z=24t представлена по производителю FEBI с артикулом 15133. У данной детали есть аналоги с номерами: 15133, 93190284, 12360080, 500350798, BK8801603, DP141, 907182. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной (z=23) Ивеко Евротех/Траккер Truck дв. 8460/8469.21/41 Z=24t на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.