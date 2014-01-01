|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|15133
|Наименование
|Насос водяной (z=23) Iveco EuroTech/Trakker Truck дв. 8460/8469.21/41 Z=24t
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Серый чугун
|Материал прокладки
|резина
|Материал
|Серый чугун
|Число зубцов
|23
|Число крыльев
|7
|Вес [кг]
|4,17
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с шестерней
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Насос водяной (z=23) Iveco EuroTech/Trakker Truck дв. 8460/8469.21/41 Z=24t производителя FEBI с артикулом 15133 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита