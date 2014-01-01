Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,042

Запчасть датчик износа тормозных колодок Ивеко L=295 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 15049. У данной детали есть аналоги с номерами: 15049, 960879, 1908407, 42548208. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа тормозных колодок Ивеко L=295 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.