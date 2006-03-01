|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14985
|Наименование
|14985F_сальник р/в! 44.5x57.2x6.75\ Volvo S40/S70/S80/940/960 1.8-2.9, Renault Laguna 2.0 16V 94>
|Толщина [мм]
|7
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|57
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Сторона установки
|передняя сторона
|Вес [кг]
|0,16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
2.4
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
2.4 i
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
T5
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
T5
2006.03 - 2009.10
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