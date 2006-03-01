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14985F_сальник р/в! 44.5x57.2x6.75\ Volvo S40/S70/S80/940/960 1.8-2.9, Renault Laguna 2.0 16V 94> артикул 14985 FEBI в Алматы

14985 FEBI 14985F_сальник р/в! 44.5x57.2x6.75\ Volvo S40/S70/S80/940/960 1.8-2.9, Renault Laguna 2.0 16V 94>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14985
Наименование 14985F_сальник р/в! 44.5x57.2x6.75\ Volvo S40/S70/S80/940/960 1.8-2.9, Renault Laguna 2.0 16V 94>
Толщина [мм] 7
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 57
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки передняя сторона
Вес [кг] 0,16

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 - 2009.10

Если хотите купить 14985F_сальник р/в! 44.5x57.2x6.75\ Volvo S40/S70/S80/940/960 1.8-2.9, Renault Laguna 2.0 16V 94> производителя FEBI с артикулом 14985 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Акция
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Моторное масло
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Популярные

Популярные

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