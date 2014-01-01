Размер внутренней резьбы 7/8" - 11BSF Качество / класс 10 Ширина зева гаечного ключа 33 Профиль головки болта Внешний шестигранник Колесное крепление Цилиндрический поясок Материал сталь Поверхность фосфорированный Вес [кг] 0,145 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с нажимным диском Соблюдать сервисную информацию

Запчасть гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 представлена по производителю FEBI с артикулом 14959. У данной детали есть аналоги с номерами: 14959, 20176E, 100084, 300090, 243976, 031082, 04778. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.