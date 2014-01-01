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Гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 артикул 14959 FEBI в Алматы

14959 FEBI Гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14959
Наименование Гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959
Толщина [мм] 27,7
Наружный диаметр [мм] 45,6
Размер внутренней резьбы 7/8" - 11BSF
Качество / класс 10
Ширина зева гаечного ключа 33
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Цилиндрический поясок
Материал сталь
Поверхность фосфорированный
Вес [кг] 0,145
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с нажимным диском
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 представлена по производителю FEBI с артикулом 14959. У данной детали есть аналоги с номерами: 14959, 20176E, 100084, 300090, 243976, 031082, 04778. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959 производителя FEBI с артикулом 14959 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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