|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14959
|Наименование
|Гайка колесная с юбкой с правой резьбой 7/8'' H=30.8 SW33 14959
|Толщина [мм]
|27,7
|Наружный диаметр [мм]
|45,6
|Размер внутренней резьбы
|7/8" - 11BSF
|Качество / класс
|10
|Ширина зева гаечного ключа
|33
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Цилиндрический поясок
|Материал
|сталь
|Поверхность
|фосфорированный
|Вес [кг]
|0,145
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с нажимным диском
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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