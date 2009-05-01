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14956F_опора амортизатора заднего верхняя!\ VW Golf/Vento all 93> артикул 14956 FEBI в Алматы

14956 FEBI 14956F_опора амортизатора заднего верхняя!\ VW Golf/Vento all 93>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14956
Наименование 14956F_опора амортизатора заднего верхняя!\ VW Golf/Vento all 93>
Материал резина
Сторона установки Задний мост, сверху
Вес [кг] 0,012
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW POLO седан 1.6 2009.05 - Выпускается

Если хотите купить 14956F_опора амортизатора заднего верхняя!\ VW Golf/Vento all 93> производителя FEBI с артикулом 14956 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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