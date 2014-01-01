Наружный диаметр [мм] 430 Ø фаски [мм] 195 Размер внутренней резьбы M16 x 2 Количество отверстий 12 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 46 Вес [кг] 30,25 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной 430*50*102 представлена по производителю FEBI с артикулом 14955. У данной детали есть аналоги с номерами: 14955, 1907631, 1908614, 1908729, BCR132A, BCR251A, 09673910. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430*50*102 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.