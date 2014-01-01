|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14955
|Наименование
|Диск тормозной 430*50*102
|Толщина тормозного диска (мм)
|50
|Толщина [мм]
|102
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Ø фаски [мм]
|195
|Размер внутренней резьбы
|M16 x 2
|Количество отверстий
|12
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|46
|Вес [кг]
|30,25
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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