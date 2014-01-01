|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14942
|Наименование
|14942F_втулка стабилизатора переднего наружная! d18\ MB W124 2.0-3.0TD 85-96
|Внутренний диаметр
|18
|Материал
|резина, Резина с тканевым включением
|Сторона установки
|передний мост, внешний
|Вес [кг]
|0,050
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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