Диаметр точек крепления [мм] 14 Диаметр корпуса [мм] 28 Диаметр поршневого штока [мм] 10 Выталкивающая сила [N] 1600 Сторона установки с обеих сторон Высота подъема [мм] 82 Вес [кг] 0,442

Запчасть амортизатор крышки багажника представлена по производителю FEBI с артикулом 14928. У данной детали есть аналоги с номерами: 14928, 3509482, 9187315, 9485548. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор крышки багажника на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.