|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14928
|Наименование
|Амортизатор крышки багажника
|Длина [мм]
|270
|Длина корпуса [мм]
|167,5
|Диаметр точек крепления [мм]
|14
|Диаметр корпуса [мм]
|28
|Диаметр поршневого штока [мм]
|10
|Выталкивающая сила [N]
|1600
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Высота подъема [мм]
|82
|Вес [кг]
|0,442
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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