Наружный диаметр [мм] 60 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Вес [кг] 0,05

Запчасть пыльник САФ вала тормозного (36x60x17) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14836. У данной детали есть аналоги с номерами: CMSK314, ZX020039, ZX030202, 14836, 600026, 4131000800, 075023. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пыльник САФ вала тормозного (36x60x17) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.