Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 26 Цвет красный / коричневый Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 6,200 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая Ивеко EuroСargo продольная длина 822/775 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 14821. Применяется на Iveco Eurocargo, Ивеко Еврокарго. У данной детали есть аналоги с номерами: 050200803090, 14821, 14821, 1574, 19339, 1933901, 51240000. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая Ивеко EuroСargo продольная длина 822/775 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.