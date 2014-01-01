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Тяга рулевая IVECO EuroСargo продольная длина 822/775 мм артикул 14821 FEBI в Алматы

14821 FEBI Тяга рулевая IVECO EuroСargo продольная длина 822/775 мм
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14821
Наименование Тяга рулевая IVECO EuroСargo продольная длина 822/775 мм
Длина [мм] 822
Наружный диаметр [мм] 40
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5
Размер наружной резьбы M20 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Размер конуса [мм] 26
Цвет красный / коричневый
Стойка Шатун
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 40
Вес [кг] 6,200
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Запчасть тяга рулевая Ивеко EuroСargo продольная длина 822/775 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 14821. Применяется на Iveco Eurocargo, Ивеко Еврокарго. У данной детали есть аналоги с номерами: 050200803090, 14821, 14821, 1574, 19339, 1933901, 51240000. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая Ивеко EuroСargo продольная длина 822/775 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая IVECO EuroСargo продольная длина 822/775 мм производителя FEBI с артикулом 14821 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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