|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14776
|Наименование
|14776F_=SC52.9611 [3546813]!шланг торм пер.\Volvo 740/760/850/940/960/C70/S70/V70/S90/S90/XC70 L=360
|Альтернативный ремкомплект
|181235
|Длина [мм]
|360
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,092
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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