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14776F_=SC52.9611 [3546813]!шланг торм пер.\Volvo 740/760/850/940/960/C70/S70/V70/S90/S90/XC70 L=360 артикул 14776 FEBI в Алматы

14776 FEBI 14776F_=SC52.9611 [3546813]!шланг торм пер.\Volvo 740/760/850/940/960/C70/S70/V70/S90/S90/XC70 L=360
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14776
Наименование 14776F_=SC52.9611 [3546813]!шланг торм пер.\Volvo 740/760/850/940/960/C70/S70/V70/S90/S90/XC70 L=360
Альтернативный ремкомплект 181235
Длина [мм] 360
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Размер наружной резьбы M10 x 1
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,092
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14776F_=SC52.9611 [3546813]!шланг торм пер.\Volvo 740/760/850/940/960/C70/S70/V70/S90/S90/XC70 L=360 производителя FEBI с артикулом 14776 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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