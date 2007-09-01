|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14765
|Наименование
|Тормозной шланг
|Длина [мм]
|430
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Ширина зева гаечного ключа
|15
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
1.4 (F35)
2006.02 - 2009.07
OPEL
ASTRA G седан (T98)
1.4 (F69)
2007.09 - 2009.12
OPEL
ASTRA G Хэтчбэк (T98)
1.4 (F08, F48)
2007.09 - 2009.12
OPEL
ASTRA H FAMILY универсал (A04)
1.6 (L35)
2009.01 - Выпускается
OPEL
ASTRA H FAMILY Хэтчбэк (A04)
1.6 (L48)
2009.01 - Выпускается
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