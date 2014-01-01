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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 14760 FEBI в Алматы

14760 FEBI Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14760
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
парные номера артикулов 14759
Материал Стольное литье
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 2,8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, с подшипником
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса производителя FEBI с артикулом 14760 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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