|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14742
|Наименование
|Вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) FEBI
|Длина [мм]
|350
|Ширина [мм]
|350
|Толщина [мм]
|140
|Наружный диаметр [мм]
|345
|Номинальная мощность [Вт]
|250, 60
|Количество присоединений
|3
|Вид эксплуатации
|электрический
|Число крыльев
|7
|Вес [кг]
|2,55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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