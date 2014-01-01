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Вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) FEBI артикул 14742 FEBI в Алматы

14742 FEBI Вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14742
Наименование Вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) FEBI
Длина [мм] 350
Ширина [мм] 350
Толщина [мм] 140
Наружный диаметр [мм] 345
Номинальная мощность [Вт] 250, 60
Количество присоединений 3
Вид эксплуатации электрический
Число крыльев 7
Вес [кг] 2,55
Запчасть вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14742. У данной детали есть аналоги с номерами: 14742 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор VW Golf 4 (98-04) AUDI A3 (97-03) FEBI производителя FEBI с артикулом 14742 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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