Толщина [мм] 140 Наружный диаметр [мм] 345 Номинальная мощность [Вт] 250, 60 Количество присоединений 3 Вид эксплуатации электрический Число крыльев 7 Вес [кг] 2,55

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