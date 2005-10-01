|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14741
|Наименование
|14741F_радиатор печки!\ Audi 80/A4 86>
|Длина [мм]
|234
|Ширина [мм]
|157
|Толщина [мм]
|40
|Длина сети [мм]
|157
|Ширина сети [мм]
|234
|Глубина сети [мм]
|42
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Вес [кг]
|1,195
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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