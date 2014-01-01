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14739F_сайлентблок передн.рычага перед!\ Ford Transit 85-99 артикул 14739 FEBI в Алматы

14739 FEBI 14739F_сайлентблок передн.рычага перед!\ Ford Transit 85-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14739
Наименование 14739F_сайлентблок передн.рычага перед!\ Ford Transit 85-99
Толщина [мм] 52
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 53, 60
Сторона установки снизу, передний мост слева, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 0,168

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14739F_сайлентблок передн.рычага перед!\ Ford Transit 85-99 производителя FEBI с артикулом 14739 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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