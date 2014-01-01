|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14739
|Наименование
|14739F_сайлентблок передн.рычага перед!\ Ford Transit 85-99
|Толщина [мм]
|52
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|53, 60
|Сторона установки
|снизу, передний мост слева, спереди, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,168
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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