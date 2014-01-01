Наружный диаметр [мм] 114 Вес [кг] 1,5

Запчасть гофра МАН выхлопной системы (443x110x114) представлена по производителю FEBI с артикулом 14693. У данной детали есть аналоги с номерами: 020397, 03921000A, 120100915310, 200161, 20812K, 21812K, 325053. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра МАН выхлопной системы (443x110x114), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.