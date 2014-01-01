Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 26, 22 Стойка Шатун Сторона установки передний мост, от рулевого механизма к промеж.рычагу рул.привода 2-го моста Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 5,797 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная L=670 представлена по производителю FEBI с артикулом 14633. У данной детали есть аналоги с номерами: 14633, 6754602405, 6754601205, 6754603005, 6754601805, 050201910610, 910104. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=670 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.