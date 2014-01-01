Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 26 Цвет красный Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 42 Вес [кг] 6,200 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная EuroСargo L=895 представлена по производителю FEBI с артикулом 14627. У данной детали есть аналоги с номерами: 14627, BK8504874, 198634, 4854874, 51230000, 954137, 917116. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная EuroСargo L=895 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.