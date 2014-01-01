Сопротивление [Ом] 1250 Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа Длина кабеля [мм] 320 Вес [кг] 0,05 Соблюдать габариты Дополнительный артикул / Дополнительная информация с консистентной смазкой, с втулкой Соблюдать сервисную информацию

Запчасть датчик АБС БПВ L=400мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14609. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025423118, 0082826, 0090804, 0233170500, 0486000134, 050019, 056718. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС БПВ L=400мм Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.