|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14609
|Наименование
|Датчик АБС BPW L=400мм FEBI
|Длина [мм]
|425
|Количество присоединений
|2
|Сопротивление [Ом]
|1250
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Длина кабеля [мм]
|320
|Вес [кг]
|0,05
|Соблюдать габариты
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с консистентной смазкой, с втулкой
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик АБС BPW L=400мм FEBI производителя FEBI с артикулом 14609 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита