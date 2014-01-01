|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14607
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Длина [мм]
|80
|Размер внутренней резьбы
|M20 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|32
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер конуса 1 [мм]
|21,5
|Размер конуса 2 [мм]
|24
|Стойка
|Направляющая штанга
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|1,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги производителя FEBI с артикулом 14607 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита