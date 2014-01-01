Размер наружной резьбы M18 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 32 Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса 1 [мм] 21,5 Размер конуса 2 [мм] 24 Стойка Направляющая штанга Сторона установки передний мост Вес [кг] 1,2

Если вы хотите купить наконечник поперечной рулевой тяги, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 14607. У данной детали есть аналоги с номерами: 3114601, 500337201, 917104, 954014. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.