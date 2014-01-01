Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 0,7 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть опора шаровая Ивеко DAILY 14605 представлена по производителю FEBI с артикулом 14605. У данной детали есть аналоги с номерами: 14605, 954017, 14825000, 15064006, 93802242, 93804061, 93807320. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия опора шаровая Ивеко DAILY 14605 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.