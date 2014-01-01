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Опора шаровая, Iveco DAILY 14605 артикул 14605 FEBI в Алматы

14605 FEBI Опора шаровая, Iveco DAILY 14605
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14605
Наименование Опора шаровая, Iveco DAILY 14605
Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M18 x 1,5
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,7
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть опора шаровая Ивеко DAILY 14605 представлена по производителю FEBI с артикулом 14605. У данной детали есть аналоги с номерами: 14605, 954017, 14825000, 15064006, 93802242, 93804061, 93807320. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия опора шаровая Ивеко DAILY 14605 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора шаровая, Iveco DAILY 14605 производителя FEBI с артикулом 14605 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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