|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14605
|Наименование
|Опора шаровая, Iveco DAILY 14605
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5, M18 x 1,5
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,7
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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