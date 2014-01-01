Размер наружной резьбы M14 x 1,5 Тип резьбы с правой резьбой Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 0,4 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник рулевой тяги Ивеко (M16x1.5 M14x1.5 L=80) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14603. У данной детали есть аналоги с номерами: 14603, 93800662, 93804059, 954015, 14802000, 1903652, 915830. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Ивеко (M16x1.5 M14x1.5 L=80) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.