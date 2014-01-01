Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 2,58 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником

Запчасть шкворень МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 14573. У данной детали есть аналоги с номерами: 020528, 060400988108, 0604009881S, 060400988208, 0604009882S, 24656, 396207. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шкворень МАН, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.