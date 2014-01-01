|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14573
|Наименование
|шкворень MAN
|Длина [мм]
|192
|Наружный диаметр [мм]
|37,5
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|2,58
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с выжимным подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить шкворень MAN производителя FEBI с артикулом 14573 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита