Наружный диаметр [мм] 486 Число зубцов 160 Вес [кг] 4,907

Запчасть венец маховика z=160; b=18мм; d=431 5мм; OM401...OM449; БФ без отверстий представлена по производителю FEBI с артикулом 14555. У данной детали есть аналоги с номерами: 14555, 4030320705, 4030320705, 20090340303, A4030320705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия венец маховика z=160; b=18мм; d=431 5мм; OM401...OM449; БФ без отверстий на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.