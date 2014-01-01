|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14555
|Наименование
|Венец маховика z=160; b=18мм; d=431,5мм; OM401...OM449; BF без отверстий
|Ширина [мм]
|19
|Внутренний диаметр
|430
|Наружный диаметр [мм]
|486
|Число зубцов
|160
|Вес [кг]
|4,907
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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