|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14545
|Наименование
|Натяжитель ремня, клиновой зубча
|Материал корпуса
|алюминий
|Ширина [мм]
|72
|Материал
|Металл
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|0,688
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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